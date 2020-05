Coronavirus, Fapi: «Pronti allo sciopero fiscale»

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Siamo pronti allo sciopero fiscale perché questo Governo non ci rappresenta. Palazzo Chigi sta giocando con il fuoco: sono le partite iva a reggere l'Italia". Lo afferma, in una nota, Gino Sciotto, presidente nazionale della Fapi, la Federazione autonoma piccole imprese, che avverte: "Molti artigiani, commercianti e piccoli imprenditori non hanno soldi neanche per dare da mangiare alle loro famiglie. Tante piccole attività sono ferme da due mesi e si ipotizza una ripartenza tra 20 giorni, così si rischiano tensioni sociali”. “Qualcuno a Palazzo Chigi davvero immaginava di sostenere gli autonomi per tutta la durata dell'emergenza sanitaria con un bonus da 600 euro dell'Inps?”, si chiede ancora il leader della Fapi, che rimarca: “Tra l'altro neanche tutte le partite iva hanno ricevuto il bonus, ed ancora non vi è traccia del decreto annunciato per aprile che doveva prevedere un nuovo bonus di 800 euro”. E conclude: “Urge un impegno serio per il Paese, dai lavoratori ai disoccupati, hanno tutti bisogno di un aiuto concreto: sgravi fiscali e credito d’imposta per le aziende, contributi a fondo perduto per le piccole imprese ed estensione della Naspi”. - (PRIMAPRESS)