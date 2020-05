Campari, trimestre rallentato da Covid-19. Kunze (Ceo): "Sicurezza e trasformazione digitale gli obiettivi"

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. ha approvato le informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2020.

Dopo un avvio estremamente positivo in gennaio e febbraio, i risultati del primo trimestre riflettono l'impatto iniziale da COVID-19 che ha colpito soprattutto il mercato italiano a partire da marzo. Inoltre, i risultati sono stati influenzati da una base di confronto sfavorevole in un trimestre a bassa stagionalità. La pandemia sta attualmente generando un elevato livello di incertezza per via della sua espansione geografica, dell'entità delle restrizioni sul canale on-premise e dei diversi programmi di riapertura che i vari governi stanno ipotizzando di implementare, con conseguenti impatti sulle abitudini dei consumatori. Per quanto riguarda il breve termine, l'impatto complessivo sui risultati del Gruppo per l'anno in corso rimane incerto e difficile da valutare in questa fase. Guardando al futuro, con la maggior parte dei mercati chiave influenzati da COVID-19, il Gruppo prevede una performance maggiormente impattata nel secondo trimestre e all’inizio del terzo, periodo di picco stagionale per il business degli aperitivi a elevata marginalità, il cui consumo è fortemente concentrato nel canale on-premise. Con la graduale revoca delle misure restrittive nei vari mercati, e stanti le attuali condizioni di visibilità, l’impatto negativo è atteso gradualmente diminuire nella restante parte dell’anno.

“In questo periodo di elevata incertezza e difficoltà, la nostra priorità chiave rimane garantire la sicurezza delle nostre persone e dei nostri business partner. Inevitabilmente, il nostro business sta affrontando difficoltà nel breve termine - commenta Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer - Stiamo intraprendendo azioni rapide per ridurre i costi e preservare la liquidità, rimanendo focalizzati sulle nostre priorità di lungo termine. Perciò stiamo accelerando i nostri programmi di trasformazione digitale e di sviluppo di e-commerce per rafforzare ulteriormente le capacità digitali dell'intera organizzazione”.

L’impegno del Gruppo, spiega ancora Kunze “E’ di rimanere concentrati e fortemente coinvolti sull’opportunità rappresentata dal canale on-premise con il nostro portafoglio di brand distintivi, fermamente convinti che l'esperienza sociale di consumo fuori casa e la convivialità rimangano momenti essenziali nello stile di vita dei consumatori”. - (PRIMAPRESS)