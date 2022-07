Aziende: Forbes Monaco dedica la sua copertina ad Aleo Christopher, fondatore di iSwiss

(PRIMAPRESS) - MILANO - Imprenditore illuminato, problem solver, amministratore delegato determinato fino all’ostinazione, sempre pronto a sperimentare. Sono tanti gli appellativi e gli elogi che vengono usati per descrivere Aleo Christopher, fondatore di iSwiss . Il trentaseienne italo-svizzero conquista la copertina di Forbes Monaco grazie al suo talento, intuizione e tenacia. Attraverso un interessante reportage, il noto magazine ripercorre la storia di iSwiss: da piccola azienda di Lugano fino ad arrivare, con gli anni, a rappresentare una solida holding finanziaria in costante crescita, oggi simbolo di qualità svizzera in tutto il mondo. Secondo gli esperti di Forbes, Aleo Christopher ha scelto un ingrediente vitale quanto indispensabile per la società: coniugare il bene della clientela a quello dell'azienda. Oggi iSwiss si innesta sul panorama delle Fintech come colonna portante della loro possibilità di fiorire. Le piccole e medie imprese trovano in iSwiss una deposit company di fiducia, in grado di assistere i clienti tramite l’ascolto delle loro esigenze e necessità. Il progetto di iSwiss , infatti, è quello di portare a crescere la redditività delle imprese, nucleo propulsivo dell’economia internazionale. Secondo Forbes Monaco iSwiss è riuscita a dare una svolta importante e ad allargare i confini delle banche virtuali a quello del DeFi, la finanza decentralizzata legata ad un sistema decentralizzato di criptovalute, token, Exchange, Wallet e altre strutture basate sulla blockchain. iSwiss offre, inoltre, un eccellente customer care fondata sul rapporto diretto con i clienti. Un cambiamento importante che batte le fintech, note per il loro servizio clienti inadeguato e mediocre. Aleo Christopher, imprenditore e amministratore delegato di iSwiss, che con il suo percorso professionale sta lasciando un segno indelebile nella società, si è posto come vettore di approcci positivi e antesignano di novità aziendali. È riuscito ad integrare i wallet in euro e franchi svizzeri alle criptovalute, utilizzando quest'ultime come normale sistema di pagamento. Tramite le sue iniziative e innovazioni nel settore fintech si è dimostrato un tassello differenziante per le piccole e medie imprese, riuscendo ad offrire una rosa di servizi ad hoc cuciti su misura per loro. Ha reso più accessibile la cartolarizzazione, quella transazione finanziaria - inizialmente riservata solo alle grandi imprese - consistente nella cessione di crediti o di altre attività non negoziabili, ma in grado di generare flussi di cassa pluriennali. - (PRIMAPRESS)