Anna Maria Testa nuovo HR Director di ZTE Italia

Anna Maria Testa HR Director di ZTE Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Anna Maria è la nuova HR Director di ZTE Italia. La giovane manager ha assunto il delicato ruolo di Direttore delle risorse umane dell’azienda guidata dal CEO Hu Kun. Laureata in Lingue per la Comunicazione Internazionale all'Università Lumsa di Roma, Anna Maria Testa, 38 anni, ha sviluppato la sua carriera in ambito HR all'interno di società multinazionali digital e consulenziali. Mamma di Samuele ed Emilia, è appassionata di viaggi e di Beach Volley che pratica a livello agonistico. E’ entrata nel Gruppo ZTE 4 anni e ha lavorato alla strutturazione e organizzazione dell’azienda promuovendone la crescita e affermandone contenuti e idee non soltanto in ambito HR. “Sono veramente orgogliosa di questo incarico – dichiara la Testa – ma anche conscia delle grandi responsabilità che mi attendono”. “Nel piano di sviluppo di ZTE – sottolinea il Ceo Hu Kun – l’incarico conferito ad Anna Maria segna un altro tassello della nostra crescita in Italia”. - (PRIMAPRESS)