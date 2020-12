Ambiente: aziende e packaging, ecco perché è importante puntare sul green

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ai giorni nostri ci sono tantissime problematiche da fronteggiare ed è importante trovare la strada giusta per il futuro. Non se ne parla quasi mai, ma perché è importante puntare sul green in merito al? Vediamo come si stanno muovendo e quali sono i punti ancora da sviluppare.Anno dopo anno la Terra ha dovuto subire non pochi cambiamenti determinati dall’uomo. A grandi passi i livelli disono cresciuti tanto da arrivare vicino ad un punto di non ritorno.Questa tipologia di inquinamento è un fenomeno che riguarda tutta la popolazione della Terra e nessuno o quasi può dirsi immune o escluso. Grazie alla tecnologia e la grande diffusione disu questo tema, il concetto di sostenibilità sta entrando nel cuore di molte persone e si cerca – chi in piccolo e chi in grande – di cambiare totalmente il proprio stile di vita. Pensiamo a Procter & Gamble che in materia di di packaging green si è impegnata a raggiungere – entro il 2030 – tutti gli obiettivi che sono stati preposti dall’Tutto parte da ogni piccolo gesto quotidiano ma altresì dalle industrie che si devono adeguare ad unodi produzione e imballaggio. Secondo una stima questo è il problema più diffuso soprattutto con l’avvento degli e-commerce che sviluppano ogni anno rifiuti altamente inquinanti ed è per questo che ora si deve correre per trovare alternative edibili, compostabili e riciclabili totalmente.L’ha avuto un forte impatto sull’incremento di questo problema, visto l’eccessivo imballaggio che ogni prodotto necessita prima di essere spedito. L’imballaggio differenzia i prodotti, li rende più accattivanti e li protegge da eventuali deterioramenti per una conservazione adeguata. Non solo, il loro compito è anche quello di essere attrattivi e soprattutto i brand di lusso puntano su questo sistema creando qualcosa di eccessivo che contribuisce continuamente al continuo incremento di inquinamento ambientale. Ma esistono iTantissime aziende a livello mondiale stanno cambiando il loro modo di pensare e presentare i prodotti. Basta pensare che solo nell’ultimo anno c’è stata una, con soluzioni ad hoc per un riciclo o un riutilizzo con elevato risparmio economico e diminuzione delle emissioni Co2.Oggi tantissime aziende studiano soluzioni innovative per dire addio alla plastica e per dare la possibilità ad altri materiali di essere presi in considerazione. Facendo una piccola considerazione, la Research and Markets – azienda specializzata in ricerche di mercato – ha svolto un'indagine per analizzare quelle che sono le domande da parte dei consumatori. È emerso infatti che si stanno orientando sembra di più verso le aziende che scelgono unC’è anche un sondaggio della European consumer packaging perceptions che ha portato alla luce il fatto che ben 2/3 degli italiani vorrebbero confezioni ecologiche. L’89% degli intervistati, sempre in Italia, predilige le confezioni in cartone abbandonando sempre di più la plastica.Gli utenti hanno ammesso che l’imballaggio deve rappresentare per primo il suodando al marchio credibilità: puntare al green infatti regala una brand reputation di grande valore con un ritorno d’immagine che impatta verso il consumatore più attento. Il 94% dei consumatori italiani evidenzia che sarebbe molto importante che il Governo emanasse una normativa che vada ad obbligare tutte le aziende ad indicare se il loro imballaggio sia o meno sostenibile (in percentuale): utile anche per decidere se acquistare o meno un prodotto.Oggi giorno sono sempre di più iche si reputano essere eco friendly ed esigono una maggiore attenzione per natura e ambiente. Largo spazio alle aziende che si occupano già da tempo di questa transizione e trasformazione per un mondo diverso già da domani. - (PRIMAPRESS)