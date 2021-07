Amazon: ultimo giorno da ceo per Bezos ora con la testa nello spazio. Prende il testimone Andy Jass

(PRIMAPRESS) - SEATTLE (USA) - Per Jeff Bezos, l’inventore e guida di Amazon, è l’ultimo giorno in azienda e il suo pensiero è già rivolto allo spazio per i suoi progetti di viaggi sulla luna. Certo Bezos svolgerà un ruolo di presidente esecutivo nel consiglio di amministrazione ma dopo 27 anni lascia il testimone ad Andy Jassy, da sempre braccio destro del fondatore.

Il settore di attività guidato dal futuro CEO dell'azienda, AWS, ha aumentato il fatturato nell'ultimo anno del 30% a 45.370 milioni di dollari, e ha contribuito, con 13.531 milioni, più della metà dell'utile netto dell'azienda. Oltre al cloud computing, il core business di Amazon, il commercio online, continua ad avere il suo mercato principale nel Nord America, dove ha fatturato un totale di 236.282 milioni di dollari nel 2020, il 38,4% in più rispetto all'anno precedente. Nel resto del mondo, le entrate di Amazon sono state poco meno della metà, 104.412 milioni, il che si traduce una crescita del 39,7%. - (PRIMAPRESS)