Aefi: il sistema fieristico italiano racconta in musica le eccellenze del Made in Italy

(PRIMAPRESS) - MILANO – Nelle settimane scorse, dal settore delle fiere italiane, rappresentate dall’Aefi, era stato lanciato un sos al governo per lo stato di salute del comparto e per i riflessi sull’occupazione del settore. Il prossimo 3 giugno si celebra la Giornata Mondiale delle Fiere 2020- #GED2020 che molto probabilmente per il perdurare del sconfinamento sociale, non solo non potrà essere un grande momento di confronto tra la molteplicità di addetti ai lavori, ma dovrà fare i conti con i numeri in rosso provocati dal lungo lockdown e dall’annullamento di decine di eventi fieristici. Ancora una volta, come nella festa del Primo Maggio scorso dedicata al lavoro, sarà la musica ad essere ambasciatrice di un profondo disagio economico e sociale.

L’AEFI-Associazione Esposizioni e Fiere Italiane ha scelto di celebrare la quinta Giornata Mondiale delle Fiere interpretando il messaggio “Exhibitions are the key to rebuilding economies”, definito da UFI-The Global Association for the Exhibition Industry a livello globale, attraverso due video. Il primo - che sarà online dal 1° maggio - è “Voce dal Cielo” e racconta l’orgoglio di un Paese che ha fatto e sa fare cose straordinarie e la volontà delle Fiere di ripartire e tornare ad essere voce e veicolo del Made in Italy in tutto il mondo.

Così mentre il Paese è in silenzio, in attesa di ripartire, le Fiere Italiane alzano la voce e sulle note di “Casta Diva” di Bellini cantano in coro il talento, il lavoro e quella capacità unica di creare eccellenze che tutto il mondo ci riconosce. Una voce unica, forte, che attraversa i cieli di ogni nazione e continente per far sentire a tutti che il settore fieristico, pesantemente colpito dall’epidemia, è pronto a ripartire, per portare l’Italia nel Mondo e il Mondo in Italia.

Perché le fiere sanno creare valore per il nostro Paese e le nostre imprese: sono una vetrina unica di eccellenze, piattaforma di business e legame con i territori.

Realizzato da Facci & Pollini in italiano e inglese, sotto la direzione creativa di Riccardo Facci, il primo dei due video del progetto “GED2020” è online dal 1° maggio sul Canale Youtube di AEFI. - (PRIMAPRESS)