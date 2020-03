Pitti Immagine conferma le rassegne di giugno lavorando sul doppio binario delle fiere fisiche e digitale con e-Pitti Connect

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Le rassegne di giugno programmate nel calendario di Pitti Immagine a Firenze si svolgeranno regolarmente nonostante l’incognita coronavirus. Lo scrive in un messaggio il management dell’organizzazione di Fortezza da Basso: “stiamo tutti lavorando per aprire le fiere del prossimo giugno alle date stabilite (Pitti Uomo si terrà dal 16 al 19 giugno 2020). Non ci siamo mai fermati”. “Siamo coscienti - continua il messaggio - che non sarà una stagione fieristica come le altre, sarà una stagione eccezionale, contro la paura e l’emergenza. Ma non per rimuoverle, bensì per fronteggiarle e porre realisticamente le basi per una ripartenza la più rapida possibile. Per questo abbiamo deciso di investire”.

Le rassegne fiorentine, infatti, stanno lavorando su un doppio binario, fisico e digitale, con servizi innovativi e complementari a cominciare dalla piattaforma digitale e-PITTI Connect che consentirà modalità di interazione anche da remoto. - (PRIMAPRESS)