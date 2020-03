Il gruppo parigino del lusso Lvmh produrrà gel disinfettante nei suoi laboratori di profumeria

(PRIMAPRESS) - PARIGI - In Francia il colosso del lusso Lvmh ha annunciato che la sua unità dedicata ai profumi e cosmetici si occuperà della produzione di grandi quantità di gel disinfettante per le mani. Questa decisione è stata presa principalmente per evitare una carenza nazionale in tutta la Francia mentre il coronavirus si sta diffondendo rapidamente.“Lvmh utilizzerà le linee di produzione dei suoi marchi di profumi e cosmetici per produrre grandi quantità di gel idroalcolici a partire da lunedì (oggi) e verranno consegnati gratuitamente alle autorità sanitarie”, ha aggiunto il presidente e CEO Bernard Arnault in una nota di Lvmh.

Dallo scoppio della pandemia di coronavirus, anche la domanda di disinfettanti e maschere respiratorie è aumentata significativamente in Francia. I prodotti sono stati recentemente esauriti in molti luoghi. A Parigi, la maggior parte delle farmacie utilizzava cartelli per informare i consumatori che le forniture erano esaurite. - (PRIMAPRESS)