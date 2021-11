Inquinamento allevamenti intensivi: arriva il mangime “green” di Royal ADM approvato dall’Efsa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le emissioni globali derivanti dall'allevamento sono paragonabili a quelle dell'intero settore dei trasporti con il 14,5% delle emissioni complessive di gas serra secondo l'ultimo rapporto Ispra. Una questione che è rimbalzata anche negli incontri di Cop26 a Glsagow.

Ora dalla multinazionale olandese Royal DSM, un'azienda globale basata sulla scienza, l'annuncio di aver ricevuto un parere positivo dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per l'uso del suo nuovo additivo per mangimi per ruminanti che riduce il metano, Bovaer, nell'Unione europea. Il parere dell'EFSA conferma che l'additivo per mangimi riduce le emissioni di metano enterico dalle mucche da latte ed è sicuro per l'animale e per il consumatore. Questo parere favorisce la fase di approvazione finale della domanda la domanda presso il Comitato permanente della Commissione europea su piante, animali, alimenti e mangimi. - (PRIMAPRESS)