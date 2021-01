Agricoltura: Clementine, dalle proprietà nutrizionali alle ricette che non ti aspetti

(PRIMAPRESS) - MILANO - Un alimento che non dovrebbe mai mancare dalla propria dieta è la frutta di stagione, ottima sia per il palato che per la salute dell’intero organismo. Oggi approfondiremo le proprietà delle clementine, agrumi tipici della stagione invernale spesso confusi con i mandarini, per poi vedere alcune preparazioni insolite e sorprendenti che si possono realizzare con questi frutti.Le clementine presentano diverse proprietà nutrizionali che le rendono un ottimo alleato nell’affrontare il freddo dell’inverno e non solo, oltre ad avere un sapore particolarmente dolce e spesso più apprezzato di quello dei mandarini. L’alta concentrazione di sali minerali, vitamine del gruppo C, ferro, magnesio e potassio presente nelle clementine fa sì che mangiarle aiuti a rafforzare le proprie difese immunitarie, mentre le fibre favoriscono invece la digestione e la motilità intestinale.Naturalmente per cogliere tutto il sapore e i benefici di questi frutti è bene sceglierli sempre freschi e maturi al punto giusto, come spiega questo articolo sulle clementine di Fratelli Orsero . Tra le tante peculiarità di questo frutto invernale c’è anche il suo potere calmante grazie al bromo, sostanza che aiuta a conciliare il sonno; le proprietà antinfiammatorie, tipiche di tutti gli agrumi; l’alta concentrazione di acido folico, sostanza particolarmente indicata per le donne in gravidanza. L’acqua presente nel frutto aiuta a combattere ritenzione idrica e cellulite, mentre le vitamine A e C sono utili per contrastare i radicali liberi e quindi l’invecchiamento della pelle. Proprio a questo proposito non va dimenticata la possibilità di realizzare maschere per il benessere del viso con clementine e miele.Forse non tutti sanno che la clementina è un frutto che si presta a diversi esperimenti e preparazioni davvero sorprendenti, un ingrediente valido che spesso non si tiene in considerazione come si dovrebbe. Per fare qualche esempio di ricette, uno dei secondi che si possono preparare con questo frutto sono gli straccetti di pollo alle clementine: è noto che questo tipo di carne si sposi bene con gli agrumi, quindi perché non provare la variante con il sapore più dolce e particolare delle clementine? Aggiungere il succo di questi frutti alla preparazione di un piatto di bocconcini di pollo in padella renderà questi ultimi ancora più teneri e gustosi, guarnendoli poi magari proprio con un paio di spicchi interi di clementina.Non solo secondo però, perché questo frutto si presta molto bene anche alla preparazione delle insalate, creando quel contrasto tra il dolce della clementina e il salato della verdura che si lega bene magari con frutta a guscio come noci o mandorle.Come non menzionare, infine, un dessert semplice ma molto gustoso come la torta di clementine? Si tratta di un dolce leggero , grazie all’utilizzo del succo di clementine quasi al posto del burro, e di facile preparazione, ideale per colazione o a merenda. Insomma, la clementina è un alleato utile in cucina, che si sposa bene con diversi ingredienti dolci o salati che siano.- (PRIMAPRESS)