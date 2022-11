Ufo: nella commissione Nasa dei fenomeni aerei non identificati entra l'astrofisica italiana Federica Bianco

(PRIMAPRESS) - USA - La scoperta di presenza di acqua su alcuni pianeti ha spinto la ricerca a considerare possibili alcune forme di vita aliena non escludendo qualcosa di più complesso come più volte evidenziato da avvistamenti che hanno spinto a confermare gli avvistamenti di ufo. Una possibile strada di ricerca non trascurata dalla Nasa che ha di recente completato un nuovo gruppo di ricerca composta da 16 esperti e di cui fa parte l'astrofisica italiana Federica Bianco proveniente dall'Università del Delaware nell'East Coast americana. Lo scopo della commissione National Aeronautics and Space Administration (Nasa) è di approfondire la conoscenza dei fenomeni aerei non identificati (Unidentified Aerial Phenomena, Uap). Si tratta di uno studio indipendente che durerà 9 mesi. - (PRIMAPRESS)