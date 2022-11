Spazio: lanciata dalla base svedese di Kiruna, “Mini Irene” la capsula sperimentale Made in Naples

(PRIMAPRESS) - ROMA - È stata lanciata la nuova capsula italiana dalla base svedese Esrange a Kiruna. Si tratta della capsula sperimentale italiana "Mini Irene", con una tecnologia che permette il rientro sulla Terra. Progettata in Campania dal Centro Italiano Ricerche Spaziali in cooperazione con l'università Federico II e il Consorzio Ali Scarl e finanziata da Asi,la capsula è il dimostratore di un sistema di protezione termica innovativa per il rientro nell'atmosfera. Raggiunta quota di 260 km inizia la fase di discesa,con sgancio dei pannelli del guscio esterno e dispiegamento dello scudo termico. - (PRIMAPRESS)