Spazio, Artemis 1 in viaggio verso la Luna senza astronauti a bordo: 50 anni dopo Apollo

(PRIMAPRESS) - USA - Lancio Artemis 1 effettuato. La Nasa torna sulla Luna con il vettore Space Launch System, il più potente al mondo, che è stato lanciato stamane dal Kennedy Space Center, in Florida. La missione Artemis 1, 50 anni dopo la missione Apollo, circumnavigherà la Luna senza astronauti a bordo e servirà a confermare che il veicolo è sicuro per ospitare un equipaggio. Artemis 1 ha lo scopo di stabilire una presenza umana duratura sulla Luna, in vista del viaggio su Marte. Un primo passo, dopo le missioni Apollo, per il ritorno all'esplorazione della Luna.

Il conto alla rovescia per il lancio della missione senza equipaggio Artemis 1, si era fermato a dieci minuti dal lancio che era previsto alle 7.04, il contatore avrebbe dovuto riprendere a scandire il tempo fino al momento del lancio, ma è rimasto fermo, probabilmente per un problema tecnico rilevato durante il caricamento del propellente. - (PRIMAPRESS)