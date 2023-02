Nasa: rinviato il lancio del Falcon 9 con tre astronauti e un cosmonauta nella stazione spaziale internazionale

(PRIMAPRESS) - USA - La Nasa ha annunciato il rinvio di 24 ore del lancio di un razzo Falcon 9 di SpaceX, inizialmente previsto per domenica, e che dovrà inviare tre astronauti e un cosmonauta alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). I 5 astronauti e il cosmonauta dovevano decollare dal Kennedy Space Center in Florida domenica alle 2.07 ora locale, le 6 di mattina in Italia, ma dovranno aspettare fino all'1.45 di lunedì. Trascorreranno sei mesi in orbita a bordo della ISS. - (PRIMAPRESS)