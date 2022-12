Missione Luna: test ok della NASA sulla capsula Orion rientrata dal lungo viaggio di 2 milioni di chilometri

(PRIMAPRESS) - GUADALUPE - Dopo il rientro dalla Luna della missione senza equipaggio di Artemis 1, si sono completati tutti i test di controllo per verificare l'integrità della capsula Orion. Il rientro avvenuto ieri nell'oceano Pacifico, al largo dell'isola di Guadalupe ha concluso il viaggio di circa 26 giorni ad oltre 2 milioni di chilometri. La missione Artemis 1, ha fatto da apripista al programma con cui la Nasa intende portare nuovamente astronauti sulla luna. I test previsti per verificare la sicurezza del veicolo, hanno dato esito positivo fornendo i dati necessari in vista della missione che ospiterà gli astronauti a bordo. - (PRIMAPRESS)