Arianespace: fallito il lancio dalla Guyana francese di Vega-C. I satelliti di Airbus vagano nello spazio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lancio fallito per il razzo Vega-C che si è perso nello spazio. Si tratta del lanciatore leggero europeo Vega-C, con a bordo due satelliti dell'Airbus che di fatto erano la prima sperimentazione per un volo commerciale. Ma il programma di pilotaggio con la traiettoria prestabilita dalla base di Kourou, nella Guyana francese, non ha funzionato. "La missione è persa", ha dichiarato Stephane Israel, il capo di Arianespace. Dieci minuti dopo il decollo avvenuto nella notte, la traiettoria del lanciatore ha deviato da quella che era programmata e la telemetria ha smesso di arrivare alla sala di controllo del Centro spaziale. Fondata nel 1980, Arianespace SA è la prima azienda mondiale nel trasporto spaziale commerciale del gruppo francese Airbus: si occupa della gestione e del marketing dei lanciatori Ariane 5, Vega e di alcune componenti del Programma Ariane. - (PRIMAPRESS)