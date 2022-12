A Pomigliano incontri sul Museo dell'industria e del motore: due giorni di convegno il 15 in Comune ed il 16 in Avio Aero

Lo stabilimento Avio Aero di Pomigliano d'Arco

(PRIMAPRESS) - POMIGLIANO D'ARCO, Napoli - Si terranno a Pomigliano d’Arco domani giovedì 15 e venerdì 16 dicembre due giorni di convegno sul tema “L’Eredità dell’Innovazione. La civiltà industriale di Pomigliano d'Arco: passato, presente, futuro”. Iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale di Pomigliano d’Arco, con il patrocinio dell’Associazione Città dei Motori ed in collaborazione con Avio Aero, che si pone all’interno del progetto di realizzazione del Museo dell’Industria e del Motore di Pomigliano d’Arco con il quale l'amministrazione comunale intende valorizzare l'identità culturale, la storia e l'economia locale della città. Due giorni in cui si approfondiranno i temi sull’industria locale ed in particolare su quella legata ai settori delle grandi aziende del territorio e del loro indotto. Una prima giornata, più istituzionale, che si terrà nell’Aula Consiliare del Comune di Pomigliano d’Arco, ed una seconda giornata particolarmente interessante e più tecnica che si terrà all’interno dello stabilimento aeronautico di Avio Aero. Si parte giovedì 15 dicembre, alle ore 9 e 30 con i saluti istituzionali di Gianluca Del Mastro, Sindaco di Pomigliano d'Arco; Giovanni D’Onofrio Consigliere comunale, presidente della V commissione consiliare politiche sociali, sanitarie e lavoro, Salvatore Esposito, Assessore alle politiche sociali e al lavoro; Danilo Moriero, Segretario generale, Città dei motori; Costanzo Jannotti Pecci, Presidente unione industriali Napoli; Gaetano Manfredi, Sindaco della Città Metropolitana di Napoli e Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania. «Un grande momento per Pomigliano – commenta Gianluca Del Mastro, sindaco di Pomigliano d’Arco - che riflette sulla propria storia industriale e proietta nel futuro una importante vocazione culturale attraverso la progettazione di un grande museo dell’industria e del motore». La prima sessione dal tema “L’industria Pomiglianese” avrà inizio alle ore 11 e vedrà gli interventi di Gianluca Del Mastro, Sindaco di Pomigliano d'Arco; Biagio Passaro, Plant Manager di Leonardo Pomigliano; Antonio Farina, di Engitech ed infine di Gioacchino Ficano, direttore dello stabilimento di Pomigliano di Avio Aero. Nel pomeriggio a partire dalle ore 15 al via la seconda sessione dei lavori dal tema “Per un museo dell'industria e del motore: esperienze e proposte” con gli interventi di Nadia Barrella, dell’Università della Campania "L. Vanvitelli" che presiederà e coordinerà i lavori; René Capovin Direttore generale del MUSIL, Museo dell’Industria e del Lavoro di Brescia; Daniele Jalla, Ideatore del Format Museo Torino, già presidente ICOM; Candida Carrino, Dir. dell'archivio di Stato di Napoli; Giuseppe Nigro Direttore del Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese; Francesca Castanò, Università della Campania "L. Vanvitelli"; Sergio Toffetti, già Presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Il 16 dicembre il convegno si sposterà all’interno del sito industriale di Avio Aero a Pomigliano, nel Salone di Rappresentanza. La terza sessione sul tema “Verso il museo dell’Industria e del Motore a Pomigliano d’Arco” avrà inizio alle ore 9 con il benvenuto di Vincenzo Vegnente, Avio Aero EHS leader. Di seguito introdurrà e coordinerà la sessione Aniello Cimitile, Prof. Emerito Università del Sannio. Dunque, interverrà l’Architetto Rosa Vitanza che ha coordinato in particolare il concorso di idee per il Museo dell’Industria del Motore. E subito dopo avverrà la premiazione dei progetti partecipanti. Interverranno e presiederanno la consegna dei premi: Gianluca Del Mastro, Sindaco di Pomigliano d’Arco; Antonio Marchiello, Assessore alle Attività Produttive Regione Campania e Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania. I premi saranno consegnati da Giuseppe Toscano, Consigliere comunale, presidente della III Commissione politiche giovanili, sport, istruzione, pari opportunità, cultura; Antonio Toscano, Consigliere comunale, IV Commissione, attività produttive, commercio, fondazioni, società partecipate; Domenico La Gatta, Assessore alle Attività produttive, commercio, fondazioni ed Eduardo Riccio, Vicesindaco e Assessore al bilancio, programmazione e finanza. La sessione si concluderà a partire dalle 11 e 30 con gli interventi di Aniello Cimitile, Prof. Emerito Università del Sannio; Lorenzo Ardizio, curatore del museo storico Alfa Romeo; Carola Coppo, Architetto e Gianni Gabriele Mainiero di Avio Aero. Dalle 14 e 30 avrà inizio la quarta ed ultima sessione dal tema “Le Mostre della Memoria” con la visita del primo tratto dei “ricoveri” realizzati durante la Seconda guerra mondiale; la visita della Mostra “I Primi Motori” e la visita della Mostra “Formelle delle Palazzine”. Sessione che si concluderà con la Tavola Rotonda a cui prenderanno parte Aniello Cimitile, Nadia Barrella, Michele Barbato. - (PRIMAPRESS)