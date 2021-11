VoloCity, l'air taxi a decollo verticale che collega l'aeroporto di Fiumicino al centro di Roma in 20 minuti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dall’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino al centro di Roma, e viceversa, in soli 20 minuti e per giunta ad emissioni zero. E' questo quanto promette il fly-taxi VoloCity realizzato dalla società tedesca Volocopter. Il nuovo air taxi che era stato presentato nei giorni scorsi da Aeroporti di Roma e Atlantia, da oggi sarà esposto a Piazza San Silvestro nel centro di Roma. Il decollo del nuovo veicolo è atteso entro i prossimi 3 anni, il tempo necessario per completare la regolazione di volo e per sviluppare la rete di porti per il decollo verticale. Due fronti su cui Enac, Enav e Aeroporti di Roma stanno intensamente lavorando, per far sì che Roma sia tra le prime grandi capitali al mondo dove possa partire questa nuova forma di mobilità aerea urbana. Queste le principali caratteristiche di VoloCity, che inizialmente potrà trasportare due persone (di cui una sarà il pilota, anche se in seguito il mezzo sarà completamente autonomo): l’air taxi può viaggiare a una velocità massima di 110 Km/h e coprire una distanza di 35 Km. - (PRIMAPRESS)