Volo Denver: le autorità Usa chiedono un’ispezione a tutti i velivoli Boeing 777 PW400

Dopo il volo da Denver, rientrato per un atterraggio di emergenza con un motore in fiamme che perdeva pezzi, le autorità americane hanno ordinato un'ispeziobe dei velivoli 777 relativamente ai modelli Pw400, come quello dell'incidente di ieri negli USA. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo per un motore in fiamme che ha causato una pioggia di detriti su un'area abitata ma fortunatamente senza incidenti a persone, solo alcuni tetti di casa con danni.