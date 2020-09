Usa: la compagnia aerea United pronta a licenziare 16 mila persone nonostante un sostegno di 25 mld del Governo

(PRIMAPRESS) - USA - Dopo American Airlines anche United prevede di licenziare 16mila persone a ottobre,circa il 17% della forza lavoro che che aveva alla fine del 2019.Tuttavia,aggiunge la società, "un'estenzione degli aiuti governativi potrebbe evitare i licenziamenti il 1 ottobre". Il governo ha erogato 25 mld di dollari a marzo, le compagnie si erano impegnate a non tagliare posti di lavoro fino al 30 settembre per consentire il normale svolgimento del traffico aereo ma la situazione non si è affatto normalizzata. - (PRIMAPRESS)