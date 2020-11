Trasporto aereo: la low cost Air Asia chiude la filiale in Giappone per debiti da Covid

(PRIMAPRESS) - MALESIA - La pandemia del coronavirus continua a pesare come un macigno sul trasporto aereo. Ultima vittima la filiale giapponese del vettore low cost Air Asia di base in Malesia, costretta alla bancarotta a causa del crollo della domanda. La decisione arriva a un mese dalla sospensione dei voli tra i due paesi, tre in totale inclusa una rotta a Taiwan.La Air Asia ha comunicato che non sarà in grado di rimborsare 23.000 biglietti già emessi e che i suoi debiti ammonta a circa 21,7 miliardi di yen,l'equivalente di 175 milioni di euro. - (PRIMAPRESS)