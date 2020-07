Torna a crescere lentamente il traffico aereo. Tutti gli scali aperti a Fiumicino che ottiene il riconoscimento di Sostenibilità dell'UNWTO

(PRIMAPRESS) - ROMA - Secondo i dati delle Nazioni Unite, dopo un calo generalizzato del traffico aereo globale del 44% da gennaio ad aprile, il turismo torna cautamente a essere parte della vita delle persone, che –partendo proprio dall’Europa – ricominciano a pianificare spostamenti e vacanze. Nel mese di aprile, in seguito alle restrizioni per contenere la diffusione del Covid-19, gli arrivi internazionali sono diminuiti del 97%, con una perdita di 180 milioni di arrivi internazionali rispetto allo stesso periodo del 2019. L’Europa, dopo l’Asia, ha registrato il secondo calo più forte con il 44% in meno di arrivi, seguito dal Medio Oriente (-40%), Americhe (-36%) e Africa (-35%). Le ultime ricerche condotte da UNWTO mostrano che il 22% delle destinazioni in tutto il mondo (48 destinazioni) ha iniziato ad allentare le restrizioni, e che l’Europa è al centro di questo processo; allo stesso tempo, tuttavia, i confini del 65% di tutte le destinazioni globali (141 destinazioni) continuano a essere completamente chiusi al turismo internazionale. Riaperture tutte attivate per l’aeroporto italiano di Roma Fiumicino che proprio dall’UNWTO ha ricevuto questa mattina il premio alla Sostenibilità consegnato dal Segretario Generale dell'UNWTO, Zurab Pololikashvili, all’Amministratore Delegato di ADR, Marco Troncone, nel corso di una cerimonia alla presenza, tra gli altri, della Sottosegretaria al Turismo del Mibact, Lorenza Bonaccorsi, del Direttore Europa UNWTO, Alessandra Priante e del Presidente dell'Enac, Nicola Zaccheo. - (PRIMAPRESS)