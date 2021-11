Spazio: via alla missione di Dragon 3 SpaceX per "coltivare piante" e impiantare fibre ottiche

(PRIMAPRESS) - USA - Dopo il cambio di equipaggio riparte la nuova missione Crew Dragon 3. Space X, della società privata di Elon Musk. Lanciata dalla base NASA di Cape Canaveral in Florida, è diretta verso la Stazione spaziale internazionale. A bordo gli statunitensi Raja Chari, Tom Marshburn, e Kayla Barron, più Matthias Maurer dell'Agenzia spaziale europea (Esa). Aggancio con l'Iss in giornata. Il quartetto trascorrerà 6 mesi sulla Stazione per condurre ricerche. Tra gli esperimenti, la coltivazione di piante nello spazio e la costruzione di fibre ottiche in microgravità. - (PRIMAPRESS)