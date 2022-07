Spazio: passeggiata nello spazio di Samantha Cristoforetti, la prima di un’astronauta europea

(PRIMAPRESS) - ROMA - Walking in the space per Samantha Cristoforetti e Oleg Artemyev. Italia è Russia insieme nello spazio dove i conflitti terreni non esistono in nome della ricerca e del progresso. Si è conclusa così, la passeggiata spaziale di Samantha, l'astronauta dell'agenzia spaziale europea Esa impegnata nella stazione spaziale internazionale. I due astronauti hanno lavorato quasi 7 ore all'esterno del segmento russo della stazio ne spaziale,poi la decisione del centro di controllo a Mosca di interrompere in anticipo l'attività extra veicolare per motivi di sicurezza legati all'autonomia delle batterie che alimentano i sistemi di funzionamento delle tute. - (PRIMAPRESS)