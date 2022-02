Spazio: lanciato da Cape Canaveral il satellite italiano Cosmo SkyMed. Controllerà lo stato di salute della terra

(PRIMAPRESS) - FLORIDA - Cosmo SkyMed è stato lanciato. Il satellite dopo quattro rinvii consecutivi, per condizioni meteo avverse è decollato dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral (Florida). E' il secondo satellite della nuova ge- nerazione,promossa dall'Agenzia Spazia- le Italiana (ASI) e dal ministero della Difesa, con il contributo del ministero dell'Università e della Ricerca. Arrivano così a sei i satelliti Cosmo SkyMed attualmente in orbita e l'Italia potrà avere un sistema per l'osservazione della Terra ancora più all'avanguardia. - (PRIMAPRESS)