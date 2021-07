Spazio: la Russia manda in orbita una navicella "cargo" per rifornimenti a 6 astronauti

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La Russia ha lanciato con un razzo Soyuz-2.1 la navicella cargo Progress Ms-17, diretta alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss).Lo riferisce l'agenzia spaziale russa Roscosmos. L'arrivo del Progress è previsto il 2 luglio. Porterà sulla Iss carburante, acqua potabile, ossigeno in palloni e varie attrezzature e materiali per il funzionamento della stazione, per gli esperimenti scientifici e la continuità del lavoro dell'equipaggio. I 6 astronauti presenti sulla stazione riceveranno anche vestiti e alimenti. - (PRIMAPRESS)