Spazio: il viaggio di Samantha Cristoforetti al comando della Stazione spaziale internazionale

Prima di lei solo due astronaute americane hanno ricevuto questo incarico. Ora è lei, Samantha Cristoforetti ad essere la prima donna europea al comando della Stazione spaziale internazionale. Con Expedition 68, Cristofaretti sarà in orbita nel 2022. "Sono onorata dalla nomina" - "Tornare alla Stazione Spaziale Internazionale per rappresentare l'Europa è un onore. Sono onorata dalla nomina a di comandante e non vedo l'ora di attingere all'esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto capace in orbita". E' questo il commento di Samantha Cristoforetti, in una dichiarazione riportata sul sito dell'Esa.Nel 2022, dunque, Cristoforetti prenderà il comando della Stazione Spaziale internazionale nella spedizione 68. Come membro dell'equipaggio-4, Samantha partirà con gli astronauti della Nasa Kjell Lindgren e Bob Hines salla Stazione dalla Florida, negli Stati Uniti, su una navicella SpaceX Crew Dragon nel 2022.