Patuanelli (Mise): "A giugno al via la newco Alitalia con l'affitto di rami d'azienda ed un flotta di 90 aerei

(PRIMAPRESS) - ROMA - La newco Alitalia sarà costituita “ai primi di giugno come il decreto di marzo propone”. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, durante un’audizione in commissione trasporti alla Camera, sulla situazione economico-finanziaria e sulle prospettive di Alitalia a seguito dell’emergenza da coronavirus.

“Nel momento in cui il trasporto aereo partirà, Alitalia partirà alla pari di altre e il potenziale riacquisto di quote di mercato. Mentre prima Alitalia era vaso di cristallo” rispetto alle altre compagnie, “oggi la situazione non è più così perché gli effetti del coronavirus sono diffuse su tutte le compagnie aereo. Dopo la costituzione della newco si procederà con l’affitto dei rami di azienda”, ha concluso.

“Quando il mercato del trasporto aereo si riprenderà, la flotta iniziale di Alitalia sarà superiore a 90 aerei” - ha continuato Patuanelli che ha aggiunto: “Le tariffe pagate da Alitalia sono scandalosamente elevate rispetto a quelle pagate da altre compagnie e credo che la situazione debba essere parificata», aggiungendo che «le condizioni di mercato devono essere pari per tutti i soggetti”. - (PRIMAPRESS)