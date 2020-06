Lufthansa: maggioranza incerta per l’approvazione di un pacchetto di salvataggio della compagnia da 9 mld

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - Il futuro di Lufthansa è appeso ad un filo. Il sostegno di un’azionista potrebbe venire a mancare al piano di salvataggio di 9 miliardi di euro della compagnia di bandiera tedesca. Il piano comporta l’ingresso del governo di Berlino nel capitale con una quota del 20%.

La compagnia aerea ha annunciato che dovrà chiedere la tutela del fallimento se un accordo sul pacchetto di salvataggio con il governo tedesco non sarà approvato in un’assemblea generale straordinaria in programma il 25 giugno. Lufthansa ha dichiarato di «fare appello urgentemente» a tutti gli azionisti affinché esercitino i loro diritti di voto. È richiesta una maggioranza semplice se è presente più del 50% del capitale sociale. La compagnia ha fatto sapere che si aspetta una partecipazione inferiore al 50% in quella assemblea e, alla luce delle dichiarazioni dell’azionista Heinz-Hermann Thiele che solleva critiche sulla sua approvazione, non ritiene di raggiungere la maggioranza dei due terzi. - (PRIMAPRESS)