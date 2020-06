L'Ad di Airbus, Guillaume Faury, scrive ai suoi 140 mila dipendenti e li mette in guardia sul futuro dell'azienda

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ulteriori riduzioni dei tassi di produzione devono essere prese in considerazione per Airbus, che potrebbe essere portato a prendere decisioni “aspre ” e ” difficili ” per l’ occupazione “entro la fine di luglio “, si legge così in una nota inviata al suo gruppo da Guillaume Faury, presidente esecutivo del costruttore europeo di aeromobili.

Nella lettera indirizzata ai quasi 140.000 dipendenti della company, Faury indica loro che ” intende tornare entro la fine di luglio con maggiori dettagli sul piano di adattamento del gruppo” che, di fatto, ha già ridotto la sua produzione del 40% per il 2020 e il 2021 rispetto alle previsioni precedenti per questi due anni, al fine di far fronte alla crisi Covid-19.

Secondo il vertice di Airbus, il livello del traffico aereo nel 2019 non sarà trovato in tutto il mondo fino al 2023 “nella migliore delle ipotesi“, “persino il 2025 “.

«La portata della crisi covid-19 per il nostro settore richiede Airbus adattare. Questo adattamento significa in realtà una riduzione significativa delle dimensioni della nostra attività. Dopo decenni di crescita ininterrotta, questo è un vero test. Ci costringe a decisioni aspre», aggiunge Guillaume Faury nella sua lettera. - (PRIMAPRESS)