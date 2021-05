Ex Alitalia: si riducono le rotte di Ita nel segno della discontinuità del piano industriale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ita avrà un "un perimetro più contenuto rispetto ad Alitalia in termini di rotte, flotta e attività collegate ma coerente con l'impostazione del piano della nuova società e capace di assicurare lo sviluppo anche occupazionale". Così il ministro dell'Economia Franco, al question time alla Camera, sulla newco. La "discussione" tra governo e Ue "è in via di definizione con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia del piano industriale di Ita nel rispetto -spiega del principio di discontinuità e criteri dell'operatore in economia mercato". - (PRIMAPRESS)