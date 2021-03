Esplorazione su Marte: la prima volta del drone-elicottero Ingenuity con il ricordo dei Fratelli Wright

(PRIMAPRESS) - USA - Per metà aprile è previsto il primo volo sul pianeta Marte del drone-elicottero Ingenuity della missione Perseverance della Nasa. Il velivolo, il primo progettato per volare su un altro pianeta, decollerà da una zona pianeggiante e libera di ostacoli che si trova vicina al rover. Dopo aver raggiunto una quota di tre metri dal suolo marziano, Ingenuity volerà per circa 30 secondi e toccherà il suolo di nuovo. Una curiosità: il velivolo porterà con sé un pezzo di tessuto originale del primo aeroplano dei fratelli Wright del 1903 per testimoniare lo stesso primo volo del drone in condizioni ed epoche diverse. - (PRIMAPRESS)