Enac: in arrivo multe per le compagnie che utilizzano voucher per i voli non effettuati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le compagnie aeree ci riprovano nonostante l’avvertimento arrivato loro da parte di Enac: “se non si vola, rimborsi e non voucher”. Ma diverse compagnie hanno continuato a percorrere la strada dei voucher con voli soppressi e non sempre per il Covid.

Ora l’ente per il volo ha avviato istruttorie che intensificheranno i controlli con l’obiettivo di far piovere multe salate per i furbi del volo.

“In caso di cancellazioni di voli per cause non riconducibili all'emergenza Covid-19 è previsto il rimborso del biglietto e non l'erogazione di un voucher". Enac lo mette nero su bianco in una nota inviata alle compagnie. - (PRIMAPRESS)