Emirates ritorna a volare su Roma e verso altre sei destinazioni europee dopo il lockdown

(PRIMAPRESS) - ROMA - Emirates ha riaperto oggi i voli di linea verso Roma e altre sei destinazioni: Atene, Barcellona, Ginevra, Glasgow, Larnaca e Monaco. L’offerta della compagnia aerea di Dubai si arricchirà ulteriormente nei prossimi giorni, con i voli per Malé e Washington DC (dal 16 luglio), Bruxelles (dal 17 luglio). Intanto anche l’iconico A380 di Emirates torna in servizio per collegare con un volo giornaliero Amsterdam e Londra Heathrow. Inoltre, dopo questa ripresa, a partire dal 1° agosto, i voli giornalieri per la capitale del Regno Unito diventeranno due. Accoglienza d’eccezione per l’A380 all’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi, in quanto diventa il primo e unico volo A380 operato da una compagnia aerea nell’hub francese dall’inizio della pandemia. I viaggiatori possono anche fermarsi a Dubai che, dal 7 luglio, è nuovamente aperta a tutti i visitatori: sia coloro che viaggiano per turismo che per affari. I visitatori che entrano a Dubai devono stipulare una polizza assicurativa sanitaria internazionale che copra malattie come il Covid-19 per la durata del loro soggiorno. - (PRIMAPRESS)