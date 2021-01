Crisi Covid: Airbus adatta i suoi tassi di produzione in risposta al contesto del mercato

(PRIMAPRESS) - TOLOSA, Francia - Airbus SE aggiorna i tassi di produzione per gli aeromobili della Famiglia A320 in risposta all'attuale contesto di mercato. I nuovi tassi di produzione medi per la Famiglia A320 porteranno ora a un graduale aumento della produzione, che passerà dagli attuali 40 al mese a 43 nel terzo trimestre e 45 nel quarto trimestre del 2021. Questo nuovo piano di produzione rappresenta un incremento più lento dei 47 aeromobili mensili inizialmente previsti da luglio. Il tasso di produzione dell'A220 aumenterà da quattro a cinque aeromobili al mese dalla fine del primo trimestre del 2021, come precedentemente pianificato. La produzione degli aeromobili widebody dovrebbe rimanere stabile ai livelli attuali, con tassi di produzione mensili di circa cinque per l'A350 e due per l'A330. La decisione posticipa un potenziale aumento del tasso di produzione dell'A350 a una data successiva. Airbus continua a monitorare attentamente gli sviluppi del mercato. Con questa revisione dei tassi di produzione, Airbus preserva la propria capacità di soddisfare la domanda dei clienti tutelando al contempo la sua capacità di adattarsi ulteriormente alle evoluzioni del mercato globale. Airbus prevede che il mercato degli aeromobili commerciali tornerà ai livelli pre-COVID tra il 2023 e il 2025. - (PRIMAPRESS)