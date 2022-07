Compagnie aeree: acquisizione conclusa tra le americane JetBlue e Spirit. Sarà il quarto player sul mercato Usa

(PRIMAPRESS) - USA - La compagnia aerea low cost degli Stati Uniti, JetBlue, acquisirà Spirit Airlines per un importo di 3,8 miliardi di dollari. Manca solo un pezzo al completamento dell'acquisto che riguarda solo approvazioni tecniche. Se non ci saranno contraccolpi dell'ultimo minuto la somma dei due marchi porterà a mettere in pista il quinto player aereo più importante nei cieli americani. L’annuncio della finalizzazione dell’acquisizione è arrivato a sorpresa per chè sembrava cosa fatta tra Spirit e Frontier Airlines ma poi è arrivato il piano di fusione con Jet Blue e l'operazione ha avuto un'accelerazione.

I vertici di JetBlue avevano dichiarato anzitempo che l’acquisto di Spirit sarebbe stato determinante nella partita con i quattro grandi vettori – American, Delta, United e Southwest, che controllano la maggior parte del mercato statunitense e che queste ora temono la concorrenza a ribasso dei prezzi. Una conferma che arriva dalle stesse dichiarazioni del Ceo di JetBlue: “Spirit e JetBlue perseguiranno l’obiettivo comune di rivoluzionare il settore, per abbassare le tariffe delle ‘Big Four’ – ha dichiarato Robin Hayes. Questo merger è un’opportunità entusiasmante per diversificare ed espandere il nostro network, aggiungere posti di lavoro e nuove possibilità per i membri dell’equipaggio e ampliare la nostra piattaforma per una crescita redditizia”.

Stesso entusuasmo da Spirit: “Creeremo la più interessante sfida nazionale low cost alle compagnie aeree dominanti negli Stati Uniti. – ha detto Ted Christie, presidente e ceo di Spirit - Questa fusione cambierà le carte in tavola del mercato aereo Usa". - (PRIMAPRESS)