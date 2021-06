Cina, partita la nuova era spaziale del paese asiatico nella stazione di Tiangong

(PRIMAPRESS) - CINA - I primi astronauti per la nuova stazione spaziale cinese sono partiti per la più lunga missione con equipaggio del paese fino ad oggi. Un passo fondamentale per Pechino per proporsi come una grande potenza spaziale. A 10 minuti dal lancio,il Long March-2F ha raggiunto l'orbita e la navicella Shenzhou-12 s'è separata dal razzo.Nella stazione Tiangong i 3 resteranno tre mesi per condurre esperimenti, testare attrezzature e preparare la stazione per l'espansione prima che due nuovi moduli siano lanciati il prossimo anno. - (PRIMAPRESS)