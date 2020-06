Boeing riprende a volare con i 737 Max dopo il via libera della FAA. Da domani i test

(PRIMAPRESS) - ROMA - Boeing inizierà i voli di test di sicurezza per il 737 Max dopo aver ottenuto l’autorizzazione dalla Federal Aviation Administration. Secondo i rapporti, i voli di prova potrebbero iniziare già oggi vicino alla base produttiva della Boeing a Seattle.

In una lettera Boeing avrebbe dichiarato: «I voli con i piloti del test FAA potrebbero iniziare già da domani, valutando le modifiche proposte da Boeing al sistema di controllo di volo automatizzato sul 737 Max. I test dovrebbero durare diversi giorni e includeranno una vasta gamma di manovre di volo e procedure di emergenza per consentire all’agenzia di valutare se le modifiche soddisfano gli standard di certificazione FAA».

La lettera delinea le fasi che rimarranno nel processo di autorizzazione dopo i voli di prova, che includono la valutazione dei requisiti minimi di addestramento del pilota e altri processi. - (PRIMAPRESS)