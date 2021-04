Aerospazio: i 40 secondi di volo in "remoto" su Marte del drone Ingenuity operato dalla Nasa

(PRIMAPRESS) - USA - A buon titolo la NASA ha commentato così i 40 secondi di volo su Marte del drone comandato a distanza: "In volo un sogno". Il drone Ingenuity si è librato sopra Marte, nel 1° volo controllato su un altro pianeta Fermato qualche giorno fa dal vento, oggi Ingenuity è riuscito a decollare con istruzioni ricevute da Terra,poi in autonomia è salito in verticale fino a 5 metri,per fermarsi sopra Perseverance, il rover con cui è arrivato su Marte. Ha fatto riprese e scattato una foto in bianco e nero del Sole, mentre Perseverance filmava il suo volo. - (PRIMAPRESS)