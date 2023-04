Razzo Starship di Elon Musk: decolla ma scoppia dopo 4 minuti. Tutto da rifare

(PRIMAPRESS) - TEXAS - Esploso dopo 4 minuti dal lancio il razzo di Elon Musk. Ulteriore delusione per il tycoon americano proprietario di Tesla e Twitter che ha visto gettare in fumo il lavoro di SpaceX con il suo Starship il razzo più grande e potente mai costruito. Il lancio dalla base di SpaceX a Boca Chica, in pieno Texas, con una finestra di 150 minuti, era stato già rinviato tre giorni fa a meno di un minuto prima dell’ora prestabilita a causa di un problema a una valvola di pressurizzazione. Oggi 20 aprile il nuovo lancio ma l'entusiasmo del decollo è stato gelato dopo pochi minuti per lo scoppio in aria del razzo. Ora bisognerà capire cosa ha provocato lo scoppio. Ma il caparbio Musk si congratula con l'equipe tecnica e annuncia un nuovo test nei prossimi mesi. - (PRIMAPRESS)