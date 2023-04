Luna: persi i contatti con il lander Hakuto-R della giapponese Ispace. Era stato lanciato per esplorare futuri servizi commerciali

(PRIMAPRESS) - GIAPPONE - Si sono persi i contatti con il lander Hakuto-R, dell'azienda privata giapponese Ispace. "Al momento non siamo in grado di confermare l'allunaggio", ha detto il portavoce dell'azienda, che sta continuando a lavorare per ricostruire quanto è accaduto. Si tratterebbe della prima missione commerciale per sviluppare e dimostrare capacità tecnologiche, per offrire, in futuro, per l'esplorazione servizi ad aziende, governi e agenzie spaziali. - (PRIMAPRESS)