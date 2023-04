Vinitaly: prima giornata da record a Veronafiere. Coldiretti: produzione da 50,3 mln di ettolitri

(PRIMAPRESS) - VERONA - La prima giornata del Vinitaly a Veronafiere fino al 5 aprile, conferma l'attenzione per il più importante salone dedicato al vino e ai distillati. Le oltre 4.000 le aziende espositrici provenienti da più di 30 nazioni sono i numeri che confermano la centralità di questo settore nello scenario del b2b internazionale del prodotto vitivinicolo. l'apertura di oggi 2 aprile ha segnato il record con 1.000 top buyer da 68 nazioni in arrivo a Verona: un contingente di super-acquirenti selezionati, invitati e ospitati da Veronafiere in collaborazione con ICE Agenzia, cresciuto del 43% rispetto all’anno precedente. Secondo l’analisi dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly e Prometeia il vino italiano rappresenta il campione dell’export made in Italy, delle 4A (Abbigliamento, Alimentare, Arredamento, Automazione), con una bilancia commerciale in attivo di 7,4 miliardi di euro. L’industria vitivinicola nazionale vale 31,3 miliardi di euro, impegna 530mila aziende con circa 870mila addetti.

Nel 2022 il vino italiano ha raggiunto un fatturato di quasi 14 miliardi di euro,record storico risultato del balzo dell'export.Così Coldiretti in occasione del Vinitaly e nel pieno dello scontro per il tentativo in Ue di demonizzare il vino con allarmi salutistici in etichetta come per le sigarette. L'Italia è leader mondiale davanti a Francia e Spagna, con una produzione che sfiora 50,3 milioni di ettolitri grazie al lavoro di 310.000 aziende agricole. Vigneti, cantine e commerci che danno lavoro a 1,3 mln di persone. - (PRIMAPRESS)