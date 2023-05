USA, fallimento First Republic Bank: arriva il salvataggio con la vendita degli asset a JP Morgan

(PRIMAPRESS) - USA - Arriva il salvataggio per la First Republic Bank, che rappresenta il secondo più grande fallimento bancario nella storia Usa. La Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic), che ne ha preso possesso, ha infatti concluso un accordo per vendere la maggior parte degli asset First a JPMorgan Chase & Co. Lo ha reso noto l'Authority americana. JPMorgan che assumerà i 103,9 mld di dolladi di depositi e acquisterà quasi tutti i 229,1 mld di attività della Banca. Negli ultimi 2 mesi anche i fallimenti di Silicon Valley Bank e Signature Bank. - (PRIMAPRESS)