Turismo: hotel a Milano no alla tassa di soggiorno. Primerano (Federalberghi): "Cancellazioni al 90%"

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’effetto emergenza sanitaria grava pesantemente sull’attività turistico-alberghiera con un tasso di occupazione media che non supera il 5% e le cancellazioni che nonostante la Pasqua alle porte arriva a picchi del 90%. A reiterare l’allarme lanciato in questi giorni è Fabio Primerano, coordinatore regionale di Federalberghi.

Ma il buio delle prenotazioni si spinge fino a tutto maggio con la conseguenza di chiusure di diversi hotel. Tra i primi ad aver intrapreso questa scelta a Milano sono l’hotel dei Cavalieri, Senato, Manzoni e The Gray ma breve la lista si allungherà.

Per quelli che restano ancora aperti, le organizzazioni di categoria stanno chiedendo l’annullamento della tassa di soggiorno per tutto il 2020.

A pesare sul futuro prossimo dell’hospitaity lombarda è anche lo slittamento di rassegne fieristiche come il Salone del Mobile (dovrebbe tenersi a giugno) che impegnano oltre 30 mila camere in rotazione durante l’evento.

“Appena annunciate le nuove date – denuncia Primerano – c’è stata un’incetta di camere a prezzi normali che sicuramente verranno rivendute a prezzi rialzati. Si tratta di prenotazioni ‘in blocco’ effettuate da intermediari internazionali, come le agenzie turistiche, che poi le usano per creare i loro pacchetti viaggio. Noi chiediamo che quelle prenotazioni siano rese nulle perché si tratta di una strumentalizzazione della situazione”. Una considerazione più che legittima ma che, probabilmente, non riguarda solo gli intermediari internazionali ma le stesse catene alberghiere che durante i saloni di punta esasperano la legge della domanda e dell’offerta facendo triplicare il costo di una camera partendo dalla sua tariffa più alta. A denunciarlo sono diverse aziende che durante le rassegne fieristiche spostano decine di loro dipendenti con costi molto elevati.

Ma se la città di Milano soffre non va certo meglio al resto della regione. A pagarne le spese sono anche destinazioni montagna come Livigno che si è vista precipitare la domanda dei gruppi per le settimane bianche e le gite scolastiche. Stesso discorso per le località lacustri. - (PRIMAPRESS)