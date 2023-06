Trasporti e logistica, Terracciano (TGroup Spa): “Entro il 2024 un asse Napoli-Milano senza emissioni di CO2”

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il convegno “T-Sustainability” organizzato a Napoli nella sede dell’Università Parthenope, da TGroup, l’azienda leader nel settore dei trasporti e della logistica, annuncia la seconda rivoluzione green della sua strategia aziendale. Forti di di 44 piattaforme logistiche, 60 punti distributivi e 1100 mezzi a trazione elettrica, ora il gruppo campano punta alla realizzazione della tratta Napoli-Melegnano (Milano) in assenza di Co2. “Il nostro piano con deadline entro il 2024 - ha anticipato in anteprima europea, il presidente di TGroup Spa, Giuseppe Terracciano - è arrivare ad un parco mezzi a trazione elettrica capaci di coprire un chilometraggio di oltre 500 chilometri con una stazione di ricarica veloce, alimentata da fotovoltaico, posizionata a Sinalunga (Siena). Per questo nell’appuntamento di oggi ha - continuato Terracciano - abbiamo chiamato ad intervenire produttori di automezzi industriali, società di ricerca e l’Università Parthenope”. - (PRIMAPRESS)