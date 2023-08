Sanità: ad ottobre 2023 la prima edizione di Welfair a Fiera di Roma sotto la presidenza di Silvio Brusaferro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal 18 al 20 ottobre 3023 la Fiera di Roma ospiterà la prima edizione Welfair, una rassegna dedicata agli operatori, strutture ed aziende della sanità per un confronto sui nuovi processi dell'innovazione e degli investimenti del Pnrr. sfide poste dall’assistenza sanitaria prossima futura. A partire da devices tecnologici, risorse umane, telemedicina, accesso paritario alle cure digitali, invecchiamento in salute, sicurezza delle cure e assistenza territoriale.

Un format nuovo di fiera sanitaria che ha raccolto l’approvazione di attori centrali all’interno dell’ecosistema sanitario e della Comunità scientifica. Confindustria DM – Dispositivi Medici, AGENAS – Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali, OMCEO Roma – Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Roma, ANORC – Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Custodia di contenuti digitali, FNOPI – Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, AISIS – Associazione Italiana Sistemi Informativi in Sanità, AIOP – Associazione Italiana Ospedalità Privata, FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri, AIPO/ITS – Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri/Italian Thoracic Society e SUMAI ASSOPROF – Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria sono tra le principali realtà che hanno già annunciato il loro patrocinio alla manifestazione che, a sua volta, potrà contare suun Comitato Scientifico di rilievo nazionale, che riunisce membri delle istituzioni, della ricerca e dell’industria HighTech. - (PRIMAPRESS)