Rischio bancarotta Usa: manca l’accordo per alzare il tetto del deficit. La decisione entro il 1º giugno

(PRIMAPRESS) - USA - Le tensioni nei mercati mondiali stanno crescendo di ora in ora per le incertezze determinate dalle conseguenze dal rischio bancarotta degli Stati Uniti. Il nodo è dato da un impasse politica tra Democratici e Repubblicani che frena l'autorizzazione ad un nuovo deficit di bilancio di 206,8 miliardi di dollari entro il primo giugno.

Le due componenti polit8xhe hanno avuto in serata un incontro giudicato produttivo "ma senza ancora un accordo". Secondo quanto affermato dallo Speaker della Camera, Kevin McCarthy al termine del faccia a faccia con Bi- den sull'aumento del tetto del debito per evitare il default. "Biden e i democratici vogliono un ac cordo sul tetto del debito per evitare il default",ha detto McCarthy che chiederà ai negoziatori di lavorare tutta la notte.Manca una settimana a quella che potrebbe essere la prima bancarotta degli Stati Uniti se non venisse alzato il tetto del debito. - (PRIMAPRESS)