Riforma fisco: attese disattese nel confronto sindacati-governo a Palazzo Chigi. Lo spettro della mobilitazione

ROMA - L'incontro di oggi con il governo non ha soddisfatto le attesae dei sindacati sulla riforma del fisco. "Non è andato bene né sul merito né sul metodo. C'è stata una descrizione della legge delega a 48 ore dal Consiglio dei ministri, così non va proprio". Lo afferma la vicesegretaria Cgil, Fracassi,dopo il tavolo a Palazzo Chigi sulla riforma fiscale. "E' mancato il coinvolgimento" e "non siamo d'accordo" né sulla riduzione delle tre aliquote né sulla Flat tax". Con Cisl e Uil "valuteremo iniziative". Sbarra (Cisl): pronti a valutare "mobilitazione"senza risposte alle priorità. Proietti (Uil): serve "confronto vero".