Prezzo carburanti in rialzo: ieri gli aumenti decisi dalla rete. Prezzo medio in self a 1.955 euro/litro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Prezzi di benzina e diesel in salita sulla rete carburanti. Le medie nazionali risultano in aumento come effetto dei rialzi decisi ieri dagli operatori ma non ancora motivati. Il prezzo medio in modalità self è di 1,955 euro/litro (da 1,952), con i vari marchi compresi tra 1,950 e 1,972 euro, contro 1,946 del no logo. Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,858 euro/litro (da 1,854):compagnie tra 1,851 e 1,882, no logo 1,848 - (PRIMAPRESS)